сегодня в 17:57

В Селятинской школе № 1 в Наро-Фоминском округе открылся контрольно-пропускной пункт

В Селятинской школе № 1 Наро-Фоминского округа начал работу контрольно-пропускной пункт с турникетами и системой видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Селятинской школе № 1 открыт контрольно-пропускной пункт. Его работу протестировали педагоги, родители и руководство учреждения.

Ученики теперь проходят в здание через турникеты с индивидуальными магнитными ключами. На входе и выходе установлены камеры видеонаблюдения, а сотрудник контролирует процесс и при необходимости передает информацию на внутренний пост охраны.

Система фиксирует время входа и выхода каждого ребенка, данные хранятся 30 дней. Родители могут отслеживать посещаемость своих детей.

Родители проверили работу турникетов, осмотрели рабочее место сотрудника безопасности и взаимодействие между внешним КПП и внутренним постом охраны. Также обсуждались планы по установке второго КПП на въезде на территорию школы.

Родители отметили высокий уровень организации и подчеркнули, что при корректной работе системы безопасность детей обеспечена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.