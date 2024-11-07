В селе Ситне-Щелканово округа Ступино завершено обустройство дворовой территории

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских посетил населенный пункт, чтобы оценить качество проведенных работ.

«Общественное пространство у многоквартирных домов № 8, 10 и 12 по улице Мира преобразилось. По просьбам жителей здесь заменили асфальтовое покрытие внутридворовых проездов и входов в подъезды, обустроили пешеходные дорожки, расширили парковочные площадки, увеличив количество машино-мест», — сказал Сергей Мужальских.

Для юных жителей села установили современную детскую игровую площадку с качелями и горками. По периметру сделали освещение.

Сельчане положительно оценили выполненные работы. Жильцы домов поделились, что с удовольствием проводят время во дворе. Территория выглядит красивой и ухоженной.

В ходе встречи сельчане обратились к руководителю муниципалитета с просьбой дополнительного асфальтирования пешеходной тропы, кронирования деревьев и другими наказами. Обращения жителей приняты в работу.

В рамках обхода дворовой территории Сергей Мужальских вместе с коллегами посетил подъезды многоквартирных домов, проверил их содержание и наличие отопления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.