В селе Протекино под Зарайском продолжается комплексное благоустройство дворов

В селе Протекино идет комплексное благоустройство дворов у домов № 22, 23, 24 и 70 в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Этот проект направлен на создание комфортной городской среды и улучшение качества жизни жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день завершены асфальтобетонные работы: отремонтированы и расширены парковки, обустроены пешеходные дорожки и тротуары, а также обновлены внутридворовые проезды. Эти изменения значительно улучшат доступность и удобство передвижения по двору. В настоящее время близится к завершению планировка грунта после проведенных земляных работ, что создаст основу для дальнейшего благоустройства.

В скором будущем в дворе будут установлены малые архитектурные формы, включая скамейки, урны, сушки для белья и газонные ограждения. Эти элементы не только украсят территорию, но и сделают ее более функциональной для жителей.

Всего в этом году в Зарайском округе в программу благоустройства вошло пять дворов, что свидетельствует о стремлении местных властей создать комфортные условия для проживания и отдыха жителей. Проект направлен на улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни в районе.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.