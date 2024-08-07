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В селе Липицы Серпухова начались работы по расчистке пруда

Стартовали работы по расчистке пруда в селе Липицы округа Серпухов. Расчистка водоема проводится по программе «Экология и окружающая среда на 2023–2027 годы». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Место востребовано у жителей и гостей округа для досуга. Здесь отдыхают в тени деревьев, наслаждаются живописными видами и фотографируются.

Первый этап работ уже позади: рабочие удалили крупные деревья, которые находились в пруду. Сейчас специалисты убирают водоросли с поверхности, ряску и мелкий мусор.

Помимо Липицкого пруда, работы по расчистке водоемов совсем скоро проведут в деревнях Левашово, Никифорово, Калугино.

В поселке Мирный пруд преображался в июле. В прошлом году во время выездной администрации жители обратились к властям с просьбой очистить водоем, который зарос камышом. Помимо этого, серпуховичи активно голосовали за расчистку пруда на портале «Добродел».

Все водоемы расчищаются за счет средств муниципального бюджета. Создать экологически чистые и благополучные места для отдыха жителей — приоритетная задача администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.