В Щлкове строят 2 новых корпуса завода нестандартных деревянных конструкций

сегодня в 16:46

В городском округе Щелково приступили к строительству двух новых корпусов завода по производству оконных и дверных блоков. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области совершили первый профилактический выезд на строительную площадку производственно-складских корпусов. Застройщиком проекта выступает компания «Завод нестандартных деревянных конструкций». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На текущий момент строительные работы находятся на стадии 5% готовности. Продолжаются работы по завершению подготовительного этапа.

Проект предполагает возведение двух зданий. Первый корпус представляет собой двухэтажное строение площадью около 1,3 тыс. кв. м. Второй корпус будет иметь один этаж, площадь помещения составляет примерно 2,5 тыс. кв. м.

В ходе визита застройщику порекомендовали соблюдать необходимые меры безопасности на строительной площадке.

Старт строительных работ пришелся на октябрь, завершение запланировано на IV квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.