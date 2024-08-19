В Щелковском пожарно-спасательном гарнизоне аттеставали пожарных и спасателей

В Щелковском пожарно-спасательном гарнизоне прошла аттестация пожарных и спасателей на квалификацию «спасатель». Это важная процедура, которая позволяет подтвердить или повысить квалификацию специалистов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Пожарные и спасатели проходят аттестацию раз в три года. В этот раз они должны были подтвердить свои знания и навыки.

Утро в гарнизоне начинается с смены караулов. Это важный момент, который позволяет проверить готовность подразделения к тушению пожаров. Проверяется документация, состояние помещений и территории, а также исправность техники и оборудования.

Чем выше класс специалиста, тем больше требований к нему предъявляется. Испытания проходили на семи учебных точках. Теоретическую часть сдавали в виде теста. Нужно было ответить на вопросы по различным дисциплинам: спасательное дело, пожарная тематика и медицина.

Также проверялись физические навыки спасателей. Нормативные требования могут отличаться в зависимости от возраста специалиста. Чем старше спасатель, тем меньше требований к его физической подготовке. Однако все должны были быстро и правильно надевать защитный костюм радиационно-химической и биологической защиты Л-1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.