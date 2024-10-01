30 сентября в Щелковском парке состоялся праздничный концерт «Россия— Донбасс — Новороссия», посвященный второй годовщине со дня воссоединения России и новых регионов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Это событие символизирует единство и солидарность нашей страны, объединяя людей в общем стремлении к миру и стабильности. Концерт собрал зрителей разных возрастов, и все они были впечатлены выступлениями артистов, которые подчеркнули важность этих изменений для всего народа.

Воссоединение с новыми территориями стало важным шагом на пути укрепления Российского государства. Это событие служит знаком поддержки и внимания к жителям Донбасса, которые пережили тяжелые времена. Праздник стал не только культурным явлением, но и важным социальным актом, показывающим, что каждый гражданин России неравнодушен к судьбе страны и ее новых регионов. Мы вместе строим будущее, основанное на принципах свободы, справедливости и взаимопомощи. Концерт стал ярким напоминанием о том, что единство народа — это важнейшая сила, способная преодолеть любые испытания.

Без возрастных ограничений.

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