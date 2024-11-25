В щелковском лицее № 7 прошло занятие «Развиваем культуру донорства в России»

В щелковском лицее № 7 состоялось важное и познавательное мероприятие — занятие «Развиваем культуру донорства в России», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Занятие провела Елена Ткаченко — руководитель Щелковского местного отделения МОРО ООО «Российский Красный Крест».

На встрече ребятам рассказали об истории донорства, процедуре сдачи крови и подготовке к донации, а также о важной роли доноров в современном мире. Это занятие помогло учащимся лучше понять значимость донорства и, возможно, вдохновило кого-то из них стать донором в будущем.

По итогам прошлого года Щелково вошло в топ округов Подмосковья по заготовке донорской крови. Донорскую кровь используют для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами, травмами, сильной кровопотерей и онкологическими заболеваниями. Кроме того, биоматериал с нашей станции переливания крови поступает в Щёлковский перинатальный центр. Это возможность помочь мамам и их малышам в трудную минуту.

Чтобы сдать кровь, посетите наш пункт приема, который находится по адресу: город Щелково, улица Новая Фабрика, дом 8. График работы: с понедельника по пятницу, с 8:00 до 13:00.

Вы можете стать донором, если соответствуете следующим требованиям: Имеете при себе все необходимые документы: паспорт, СНИЛС и временную регистрацию (при отсутствии постоянной). Достигли возраста 18 лет. Не имеете противопоказаний к донации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.