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В Щелковском колледже 19 октября пройдет день открытых дверей

В колледже Щелкова 19 октября в 11:00 состоится единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Федеральный проект «Профессионалитет» — это возможность получить востребованную профессию за короткий срок, освоить больше практических навыков и цифровых технологий, а также работать на ведущих предприятиях отрасли.

Преимущества обучения в рамках проекта «Профессионалитет»: обучение актуальной профессии за короткий срок; больше практики и цифровых технологий; самое современное оборудование и мастерские в колледже; стажировки и трудоустройство на крупнейших предприятиях региона; возможность целевого обучения; участие в чемпионатах профессионального мастерства; ранняя финансовая независимость.

На сайте ЯПРОФ.РФ можно узнать, какие специальности и профессии возможно освоить в рамках проекта «Профессионалитет», а также какие работодатели участвуют в проекте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.