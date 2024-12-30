В Щелковском городском парке наступают новогодние праздники

В Щелковском городском парке начинаются новогодние праздники. В связи с этим системное расписание мероприятий претерпело некоторые изменения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Парк подготовил множество ярких и увлекательных событий, которые подарят радость и волшебство всем жителям и гостям города.

В новогодние праздники вас ждёт разнообразие отдельных мероприятий с активностями, которые так понравились жителям и гостям города. В программе — разнообразные акции, работа самоварной станции, игровые программы, викторины и многое другое! А также работа фотозоны, где каждый желающий сможет сделать себе фото на память.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.