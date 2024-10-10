В Щелковской библиотеке № 1 прошла интерактивная игра

В Щелковской библиотеке № 1 прошла интерактивная программа «Сильный папа у меня — под защитой вся семья» для воспитанников детского сада «Росинка» из МБОУ СОШ 10 с УИОП. Ребята узнали об истории праздника, вспомнили и сказали добрые и ласковые слова о своих папах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Затем они приняли участие в смешной и забавной игре «Милый папа», где угадывали загадки про профессии пап. В мужской сумке они искали папины предметы, а после прочитали замечательную историю Софьи Могилевской «Мой папа — волшебник». Юные читатели также узнали о других детских писателях, чьи произведения посвящены папам.

В конце мероприятия дети сделали вывод, что День отца — это прекрасный повод для создания новых семейных традиций. Например, они решили начать читать вместе с папой хорошие книги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.