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В Щелковских библиотеках состоится день открытых дверей

24 августа в библиотеках городского округа Щелково состоится День открытых дверей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жителей ждут мастер-классы, игры, викторины, выставка книжных новинок, литературные обзоры и лекции. Наши библиотеки приготовили обширную программу для всех, кто любит читать или хочет окунуться в мир литературы. Начало дня открытых дверей и программа дня зависит от выбранной вами библиотеки.

В Щелковской центральной библиотеке в настоящее время ведутся ремонтные работы. Двери для посетителей откроются не раньше октября.

Всего в городском округе Щелково 21 библиотека. Найти подробную информацию вы можете на портале biblio.mosreg.ru. Также актуальный список библиотек можно найти на официальном сайте городского округа Щелково — shhyolkovo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.