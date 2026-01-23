В Щелково завершат благоустройство Центрального парка в октябре 2026 года

В Щелково к октябрю 2026 года завершат благоустройство Центрального парка, где появятся новые зоны для отдыха, спорта и мероприятий, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Центральном парке Щелково продолжаются работы по благоустройству. На территории появятся детская игровая площадка, центральная площадь со сценой для мероприятий, прогулочная набережная, спортивная зона, велодорожка, а также зоны для мастер-классов и аттракционов.

Проект предусматривает создание трех основных маршрутов: прогулочного вдоль реки Клязьма с оборудованными подходами к воде, двухсторонней велодорожки для разделения потоков пешеходов и велосипедистов, а также лесного маршрута, соединяющего событийную площадь с выходом в сторону физкультурно-оздоровительного комплекса. Лесной маршрут подойдет для спортивной ходьбы, бега и выгула животных.

В оформлении парка учтена историческая память о промышленном прошлом города, а также об известных летчиках-испытателях и космонавтах Юрии Гагарине и Валентине Терешковой. Архитектурные решения включают криволинейные аллеи, напоминающие воздушные петли. Особое внимание уделено набережной, где появится зона отдыха у воды с местами для сидения и возможностью аренды лодок. Работы планируют завершить в октябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.