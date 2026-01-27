сегодня в 17:19

В Щелково более 150 единиц техники задействовали для уборки снега после снегопада

В Щелково после сильного снегопада к ликвидации последствий привлекли свыше 150 единиц техники и около 600 человек. Работы координирует оперативный штаб под руководством главы округа Андрея Булгакова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ночь на 27 января в Щелково выпало более 15 сантиметров снега. Для ликвидации последствий стихии создан оперативный штаб, который возглавил глава округа Андрей Булгаков.

В первую очередь коммунальные службы очищают основные дороги, проезды, подходы к остановкам общественного транспорта и социально значимым объектам. Параллельно управляющие компании убирают входные группы многоквартирных домов.

Также ведется расчистка территорий школ и детских садов, проводится очистка кровель зданий. Всего к работам привлечено более 150 единиц специализированной техники и около 600 человек.

Андрей Булгаков отметил, что полностью устранить последствия интенсивного снегопада в короткие сроки невозможно. Первостепенные задачи планируется завершить до субботы, после чего коммунальные службы приступят к расчистке парковочных пространств и вывозу снега. Администрация округа призвала жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.