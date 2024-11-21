В Щелково состоялось открытие учебно-исследовательской лаборатории «БАЗАЛЬТ СПО»

в Щелковском колледже открылась учебно-исследовательская лаборатория по продуктам и решениям «Базальт СПО». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На открытии лаборатории Ярослав Семёнович Быховский, руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО», прочитал студентам лекцию. Слушатели узнали, как построить единую цифровую образовательную среду на базе ОС «Альт», а также об инструментах и специализированных приложениях для построения современного и эффективного образовательного процесса.

«Предприятия остро нуждаются в квалифицированных системных администраторах, умеющих работать с российскими программными продуктами. Поэтому мы развиваем комплексную академическую программу сотрудничества с образовательными организациями», — отметил Ярослав Семёнович.

Учебно-исследовательская лаборатория уже со второго полугодия текущего учебного года будет использоваться не только для повседневного учебного процесса, но и как база для подготовки школьников и студентов к участию во всероссийских и международных олимпиадах, к сдаче демонстрационного экзамена профильного уровня. Здесь будут проводиться профориентационные занятия для старшеклассников Московской области, мероприятия по популяризации российского и свободного ПО среди преподавателей подмосковных школ.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.