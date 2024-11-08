В Щелково состоялась торжественная церемония посвящения «Движения Первых»

В ряды активистов Движения Первых вступили более двухсот Орлят России из числа пятиклассников.

Председатель местного отделения «Движения Первых» Светлана Гераскина обратилась к ребятам с напутственной речью и вручила руководителю первичного отделения и директору гимназии самый главный символ — флаг «Движения Первых».

В городском округе Щелково продолжается активная работа по осведомлению обучающихся первичных отделений с целями, задачами, ценностями и направлениями «Движения Первых».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.