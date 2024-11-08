В Щелково состоялась торжественная церемония посвящения «Движения Первых»
Фото - © Щелковская гимназия №6
На базе первичного отделения Щелковской гимназии № 6 состоялась торжественная церемония посвящения «Движения Первых», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ряды активистов Движения Первых вступили более двухсот Орлят России из числа пятиклассников.
Председатель местного отделения «Движения Первых» Светлана Гераскина обратилась к ребятам с напутственной речью и вручила руководителю первичного отделения и директору гимназии самый главный символ — флаг «Движения Первых».
В городском округе Щелково продолжается активная работа по осведомлению обучающихся первичных отделений с целями, задачами, ценностями и направлениями «Движения Первых».
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