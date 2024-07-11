В Щелкове завершился первый этап IX Конференции местного отделения «Единой России»

Первый этап IX Конференции местного отделения «Единой России» в Щелкове завершен. Главной темой стали выборы в Советы депутатов городского округа Щелково и городского округа Звездный городок, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Секретарь Щелковского местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков выразил благодарность за работу на результат.

«Уже 4 года мы доказываем свое лидерство, показываем результат работы реальными делами. Первые позиции как города, так и партии по итогу 2023 года — прямое подтверждение результатов нашей совместной работы. Наш общий приоритет — прозрачность работы и открытость перед людьми. Как кандидатам, так и действующим депутатам необходимо не просто усилить, а сделать огромный рывок в работе с жителями, делами привлекать больше сторонников», — отметил Андрей Булгаков.

Среди кандидатов неравнодушные щелковцы и жители Звездного городка, которые регулярно ездят с гуманитарными миссиями в зону специальной военной операции — Анна Москатова, Антон Малинин, Филипп Чернов, а также участник СВО — Дмитрий Васин.

В работе Конференции приняли участие 114 делегатов. Основной вопрос повестки — выдвижение кандидатов в депутаты Советов депутатов городского округа Щелково и Звездный городок от партии «Единая Россия». На первом этапе Конференции «Единой России» была проведена процедура утверждения списков кандидатов в депутаты Советов депутатов городского округа Щелково и Звездный городок на выборах 8 сентября 2024 года по многомандатным избирательным округам путем тайного голосования.

«На конференции местного отделения партии „Единая Россия“ выдвинули списки кандидатов, которые представят партию на выборах в городских округах Звездный городок и Щелково. Среди утвержденных кандидатов — предприниматели, общественные деятели, работники социальной сферы, опытные управленцы и молодежь. Они неоднократно доказывали свое преданное отношение к делам общественности и развитию своих городов. Мы надеемся, что выбранные кандидаты смогут успешно реализовать свои программы и проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан и дальнейшее развитие городских округов», — поделился депутат Государственной Думы Александр Толмачев.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В рамках Конференции депутат Московской областной Думы Николай Черкасов вручил грамоты Секретаря генерального Совета партии Андрея Турчака. Центральный исполнительный комитет отметил работу депутата Государственной Думы Александра Толмачева и секретаря щелковского отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков. Он также отметил, что предвыборную программу необходимо формировать из наказов жителей.

«В ходе предвыборной кампании кандидаты партии „Единая Россия“ совместно с местными отделениями проведут сбор предложений от жителей для включения в Народную программу. Это позволит жителям выразить свои потребности и предложения по улучшению жизни в своем округе. По итогам сбора предложений будет сформирован перечень наказов, которые будут рассмотрены и внесены в программу партии. Таким образом, жители смогут активно участвовать в формировании программы развития и внесении изменений, которые будут направлены на улучшение условий проживания в их округе», — сказал Черкасов.

Второй этап Конференции, на котором будет утверждена предвыборная программа, пройдет в августе 2024 года. Точную дату назначат на очередном заседании местного политсовета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.