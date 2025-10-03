В Щелкове завершилось благоустройство территории перед ЦДК

В городском округе Щелково завершилось благоустройство еще одного общественного пространства. Теперь благоустроенную улицу Пушкина объединяет обновленная площадь перед Центральным дворцом культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это знаковое место получилось именно таким, каким мы с жителями его задумали — комфортным, безопасным и визуально привлекательным», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Вместе с горожанами он принял участие в приемке проведенных работ.

Плитка в этой точке притяжения была низкого качества, из-за чего быстро приходила в негодность и часто требовала ремонта. В рамках работ здесь уложили материалы современного образца и крупного формата. В них меньше стыков, а благодаря этому выше прочность и долговечность.

Кроме того, обновили любимый всеми фонтан. Здесь сделали современную дренажную систему и заменили водостоки.

«Знаю, как много здесь играет детей. Следующим летом им точно понравится», — добавил Андрей Булгаков.

Тем временем взрослые уже вовсю гуляют в новой локации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.