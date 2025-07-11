В Щелкове завершили реализацию программы «Пешком» на 2025 год. В этом сезоне было обустроено 8 пешеходных маршрутов, которые жители предложили сами. Все тропинки стали частью повседневного передвижения — по ним идут в школу, поликлинику, магазин, на детскую площадку или в храм. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новые «народные тропы» появились в деревне Богослово — от храма к остановочному павильону, вблизи храма, а также от детской площадки к остановке; в рабочем поселке Фряново — от улицы Победы до пешеходного моста, далее по Ленинскому переулку до пересечения с улицей Нагорная, а также на улице Текстильщиков — от дома № 11 к детской площадке; и в поселке Монино — на улице Южная (дома 14 и 16), а также от улицы Железнодорожная к ГБУЗ МО ЩБ, обособленному подразделению № 5.

«Программа „Пешком“ — не просто дорожки; это маршруты, которыми наши жители пользуются каждый день: чтобы дойти до школы, поликлиники, магазина, церкви или детской площадки. Всего с 2021 года сделали 150 дорожек. Продолжим в 2026 году. Адресный перечень так же будем формировать с учетом ваших предложений», — отметил глава округа Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.