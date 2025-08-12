В Щелкове завершили капитальный ремонт школы № 21

В деревне Серково городского округа Щелково завершился капитальный ремонт здания школы № 21. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

Сейчас в школу уже привезли новые парты, стулья и шкафы. Специалисты собирают мебель и расставляют ее по кабинетам. Также им предстоит установить и подключить компьютеры и другую оргтехнику для комфортной работы учителей. После этого в школе проведут генеральную уборку, и она будет готова принять учеников.

В здании площадью более 3,5 тыс. кв. м провели кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменили системы отопления, вентиляции, канализации. Установили новую мебель и оборудование, благоустроили прилегающую территорию.

1 сентября дети пойдут в обновленную школу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.