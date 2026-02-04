В Щелкове завершат благоустройство Центрального парка в октябре 2026 года

Центральный парк в Щелкове преобразят к октябрю 2026 года: здесь появятся новые зоны отдыха, спортивные и детские площадки, а также тематические маршруты, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Щелкове продолжается масштабное благоустройство Центрального парка. Работы охватят все ключевые зоны, чтобы создать современное многофункциональное пространство для жителей.

В парке появятся детская и спортивная площадки, центральная площадь со сценой, прогулочная набережная, велодорожка, а также зоны для мастер-классов, аттракционов, выгула собак и пикников. Запланированы городской пляж, пирсы и необходимые служебные здания.

Для удобства посетителей организуют три основных маршрута: прогулочный вдоль реки Клязьма, двухстороннюю велодорожку и лесную тропу к физкультурно-оздоровительному комплексу для бега и прогулок с собаками.

Архитектурная концепция парка вдохновлена авиационно-космической историей города. Изгибы аллей будут напоминать воздушные петли, а оформление фасадов отсылает к наследию летчиков-испытателей и космонавтов. Центральной частью парка станет протяженная набережная с зонами отдыха и лодочной станцией.

Завершить благоустройство Центрального парка планируется в октябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.