В Щелкове залили каток вокруг главной елки

В парке «Детский городок» Щелкова залили каток, который окружает главную елку парка. Каток стал настоящим центром притяжения, где каждый может попробовать свои силы на льду и насладиться праздником, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особой популярностью пользуется почта Деда Мороза, которая привлекает детей разных возрастов. Ребята с энтузиазмом приходят, чтобы написать свои пожелания и мечты, а также рисовать для любимого зимнего волшебника. Каждый ребенок может выразить свои мысли и чувства, а после того как письмо готово, его аккуратно убирают в конверт. На конверте ставят несколько печатей, а затем запечатывают сургучной печатью, чтобы гарантировать, что оно дойдет до адресата в целости и сохранности.

Праздничные мероприятия в парке продолжаются, и каждый желающий может присоединиться к веселым активностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.