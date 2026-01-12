В Щелкове за четыре дня вывезли почти 9 тысяч кубометров снега

Почти 9 тысяч кубометров снега вывезли коммунальные службы с территории городского округа Щелково за последние четыре дня из-за сложных погодных условий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Щелково продолжаются работы по уборке снега. За последние четыре дня коммунальные службы вывезли почти 9 тысяч кубометров снега, что сопоставимо с объемом трехэтажного дома.

Сложные погодные условия сохраняются: после циклона «Фрэнсис» в округе вновь выпал снег, за сутки выпало около 20 процентов месячной нормы осадков. С раннего утра дорожные и коммунальные службы устраняют последствия снегопада, уделяя особое внимание центральным магистралям, остановкам общественного транспорта и придомовым территориям. Работы ведутся без перерывов для обеспечения безопасного передвижения жителей и стабильной работы транспорта.

Параллельно специалисты мониторят обращения жителей, поступающие через социальные сети и официальные каналы. Глава округа Андрей Булгаков отметил, что ситуация находится под постоянным контролем, и все обращения жителей будут рассмотрены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.