В Щелкове выявили 6 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство

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В Щелкове 15 августа прошел очередной рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

В ходе рейда были проверены места работы и проживания трудовых мигрантов. По итогу проверки был выявлен ряд нарушений, связанных с несоблюдением правил въезда и режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Правоохранительные органы составили шесть административных протоколов по ч.3 ст. 18.8 КоАП РФ. В отношении нарушителей будут приняты меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что подобные рейды в регионе проводятся регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.