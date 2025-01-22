В Щелкове возложили цветы в честь Дня освобождения Подмосковья от фашистов

В мероприятии приняли участие активисты партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии», депутаты, члены Совета ветеранов, а также местные жители. Они почтили память тех, кто ценой своей жизни защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Это событие стало данью уважения поколению героев, которые сражались за свободу и будущее нашей страны.

В рамках мероприятия к участникам обратился депутат совета депутатов от фракции «Единая Россия» Николай Павлов.

«День освобождения Московской области — это дата, которая навечно вписана в историю нашего региона и судьбы каждой семьи. Освобождение этих территорий стало возможным благодаря невероятному подвигу наших предков, стоявших насмерть в борьбе с врагом. Ценой десятков тысяч жизней была отстояна свобода Московской области, и сегодня мы гордимся их мужеством, неустанно передавая память о тех событиях следующим поколениям. Возложение цветов к Вечному огню символизирует уважение, благодарность и признательность за мирное небо над головой», — сказал Павлов.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.