Заведующий библиотекой Мастерских Марина Викторовна подробно рассказала об истории создания библиотеки, которая в следующем году отметит 25-летие, ее отделах, отметила тесную связь с образовательными организациями.

Методист УМОЦ Собянина Н. Г. познакомила с утвержденным Распоряжением Правительства РФ Планом мероприятий по реализации в 2024–2026 гг. Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно — нравственных ценностей. Своими творческими наработками, посвященными Году семьи, а также Международному месячнику школьных библиотек, поделились: Ермолаева Елена Анатольевна, библиотекарь СОШ № 8; Киреева Алина Халиловна, заведующий библиотекой Медвежье-Озерской СОШ № 19 им. Героя РФ О. Г. Ильина; Тайракберова Диляра Ильдаровна, заведующий библиотекой Щелковской гимназии № 6; Кудерова Ольга Алексеевна, заведующий библиотекой СОШ № 4 им. П. И. Климука.

Руководитель ГМО Ермолаева Е. А. подвела итоги работы, остановилась на мероприятиях второго полугодия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.