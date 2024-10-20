В Щелкове участника СВО поздравили с Днем отца

Депутат Совета депутатов и руководитель «Молодой Гвардии» Щелкова Филипп Чернов вместе с волонтерами навестил семью бойца СВО Евгения Бородуля в преддверии праздника Дня отца. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Евгений Бородуля — доброволец, живет в Щелкове и воспитывает двух прекрасных детей. Жена Евгения работает на фабрике «Боевой трикотаж» в городском округе. На протяжении всей службы семья Евгения поддерживает его, а сын с гордостью рассказывает о своем отце в школе.

«Многие семьи знают, что такое сейчас ждать своих любимых и родных домой, чувства, переживания и волнения не отпускает ни минуту. Семьи, дети и жены вселяют нашим бойцам веру и дают силы. Пусть каждый папа знает, что его любят и ждут дома. Нам также очень важно уделить им должное внимание и заботу. Мы, здесь, в тылу должны делать все, чтобы наши бойцы чувствовали, что их семьи окружены заботой», — поделился Филипп Чернов.

Семейные ценности были и остаются приоритетом даже в самые трудные времена. Важно отметить, что именно поддержка близких и их любовь помогает нашим героям справляться с трудностями, с которыми они сталкиваются на службе. Каждый папа, находящийся вдали от дома, должен знать: его любят и с нетерпением ждут дома.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.