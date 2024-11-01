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В Щелкове строят новые корпуса завода по производству оконных и дверных блоков

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели первый профилактический визит на стройплощадку производственно-складских корпусов, которые возводят в городском округе Щелково. Застройщиком выступает компания «Завод нестандартных деревянных конструкций», которая специализируется на производстве оконных и дверных блоков. Об том сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительная готовность составляет 5%. В настоящее время на объекте продолжаются работы по завершению подготовительного периода.

Промышленный объект включает два здания. Общая площадь первого двухэтажного корпуса составляет порядка 1,3 тыс. кв. м. Второй корпус — одноэтажный, его площадь чуть более 2,5 тыс. кв. м.

В ходе визита застройщику были даны все необходимые рекомендации по обеспечению безопасности на объекте.

Строительство стартовало в октябре текущего года, завершить производственно-складские корпуса планируют в IV квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.