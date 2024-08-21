В Щелкове состоялся очередной успешный поход

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В Щелкове прошел очередной успешный поход под руководством Бориса Ильича Горбатова, передает пресс-служба администрации городского округа.

Маршрут пролегал по городскому округу Щелково. Участники похода вместе с нашими инструкторами посетили несколько интересных мест.

В поселке Монино находится Центральный музей ВВС. В день Воздушных Сил музей представил программу, посвящённую этому празднику. На мероприятии были представлены воздушные суда и боевые машины. Также проводились мастер-классы. А творческие коллективы задавали темп и поднимали дух.

В садовом центре «Русский огород» в Щелкове участники похода смогли насладиться выставкой «Сад и огород». Здесь можно было увидеть всю красоту цветов и трав, а также удивительные дизайнерские садовые композиции.

Поход завершился знакомством с Амерьевским карьером. После долгих прогулок туристы смогли окунуться и полюбоваться водной стихией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.