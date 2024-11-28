В Щелкове состоялся Московский областной форум «Школа добрососедства»

В Щелкове на базе Центра творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» состоялась встреча, организованная в рамках Московского областного форума «Школа добрососедства», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом мероприятии приняли участие педагоги и учащиеся Щелковского колледжа.

В ходе встречи студенты и школьники имели возможность задать вопросы представителям четырех традиционных религиозных конфессий.

От администрации Щелковского городского округа в диалоге принял участие Виктор Станиславович Семин, заместитель главы городского округа Щелково.

В начале встречи с приветственным словом к участникам обратился Виталий Николаевич Замарахин, главный инспектор отдела по работе с национальными и религиозными объединениями Министерства информации и молодёжной политики Московской области.

Просветительские беседы о различных верованиях, проводимые в рамках проекта, играют важную роль в установлении взаимопонимания и согласия между представителями разных национальностей и конфессий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.