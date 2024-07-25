В Щелкове состоялся личный прием жителей микрорайона Дальний Воронок

Председатель местного совета депутатов Мария Тарасова и представители территориального блока проводят личный прием жителей Дальнего Воронка в Щелкове, которым необходимо персональное сопровождение. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Прием проходит каждую среду с 19:00 по адресу: Щелково, улица Советская, 48. Записаться можно по телефону: 8(496)566-45-94.

Офис на улице Комарова, 18к1, продолжает свою работу ежедневно с 10:00 до 17:00. Там профильные специалисты предоставят всю информацию и необходимые разъяснения для собственников по вопросам сертификатов.

Кроме того, для жителей микрорайона Дальний Воронок начнутся консультации с профессиональным риэлтором. Это возможность бесплатно получить квалифицированную помощь в вопросах покупки недвижимости. Вы узнаете реальное положение дел на рынке и сможете задать все интересующие вас вопросы. Встречи будут проходить каждую неделю.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.