В Щелкове состоялся 8-й Фестиваль активного долголетия городского округа

В манеже Щелкова завершился 8-й Фестиваль активного долголетия городского округа, приуроченный к Международному дню пожилых людей. В соревнованиях приняли участие команды организаций ветеранов: среди женщин были те, кому за 55 лет, а среди мужчин — те, кому за 60, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Активные и спортивные пенсионеры смогли продемонстрировать свои навыки в различных дисциплинах: вис на перекладине, дартс, футбол, скандинавская ходьба, баскетбол, настольный теннис, стрельба из электронного оружия и корнхолл. По окончании основной спортивной части участники приняли участие в увлекательных эстафетах.

Перед церемонией награждения перед собравшимися выступил солист духового оркестра театрально-концертного центра «Шелковский театр», заслуженный артист России Виктор Сухонос. Он исполнил любимые шлягеры, под которые команды объединились в один большой и дружный хоровод.

За годы проведения Фестиваль активного долголетия УСК «Подмосковье» стал доброй традицией и настоящим праздником спорта для активных людей старшего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.