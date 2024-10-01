В Щелкове состоялось третье внеочередное заседание совета депутатов

Третье внеочередное заседание Совета депутатов городского округа Щелково прошло под председательством Марии Тарасовой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Повестка дня была очень насыщенной. Депутаты рассмотрели множество вопросов, связанных с необходимостью внести изменения и дополнения в ранее принятые нормативные акты. Эти изменения были вызваны изменениями в законодательстве: в Положение о бюджетном процессе в городском округе Щелково; в решение Совета депутатов «О земельном налоге на территории городского округа Щелково Московской области»; в решение Совета депутатов «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Щелково Московской области»; в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Щелково Московской области.

Одним из самых важных вопросов стало внесение изменений в решение Совета депутатов «О бюджете городского округа Щелково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Также была рассмотрена правотворческая инициатива Щелковской городской прокуратуры о внесении изменений в Положение о старосте сельского населенного пункта. Теперь в сходе граждан, на котором избирается староста, смогут принять участие жители сельского населенного пункта, обладающие избирательным правом, а также граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения схода 18 лет и имеющие в собственности жилое помещение, расположенное на территории данного сельского населенного пункта.

В завершение заседания депутаты приняли решение о награждении заслуженных граждан Почетными грамотами и Благодарственными письмами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.