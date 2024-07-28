В Щелкове состоялась встреча с жителями Дальнего Воронка

В Щелкове состоялась встреча с жителями микрорайона Дальний Воронок. Впервые она прошла в новом формате — теперь жители могут получить бесплатную квалифицированную помощь в вопросах покупки недвижимости, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

25 июля в 18:00 состоялась первая встреча по адресу: улица Советская, 48. На ней представители администрации городского округа вместе с опытным риэлтором Олесей Рудаковой рассказали о реальном положении дел на рынке недвижимости и ответили на все вопросы.

Такие встречи будут проходить каждую неделю.

Также напоминаем, что в офисе на улице Комарова, 18, корпус 1, ежедневно с 10:00 до 17:00 профильные специалисты предоставят всю необходимую информацию и разъяснения для собственников по вопросам сертификатов.

Кроме того, начиная с прошлой недели, председатель Совета депутатов Мария Тарасова и представители территориального блока проводят личный прием жителей Дальнего Воронка, которым необходимо персональное сопровождение. Приём проходит каждую среду с 19:00 по адресу: Щелково, улица Советская, 48. Записаться можно по телефону: 8(496)566-45-94.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.