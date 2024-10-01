В Щелкове состоялась Всероссийская юннатская встреча

В Центре «Романтик» Щелкова состоялась Всероссийская юннатская встреча, организованная в рамках Всероссийского проекта «Юннаты Первых». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие открыла Светлана Гераскина, председатель местного отделения Движения Первых.

«Сегодня здесь собрались юные экологи, защитники природы и все те, кто с заботой и трепетом относится к природе родного края. Наша юннатская встреча поможет вам углубить знания о правилах поведения в лесу и действиях в случае возникновения пожара. Мы также рады передать эти знания активистам ваших первичных отделений. Ведь охрана леса — дело каждого из нас!» — сказала Гераскина.

Тема сентябрьской встречи — «Месяц заботы о лесе». Ее организовали педагог-организатор Центра Коврижина Ольга Игоревна и пожарный-спасатель 300-й пожарно-спасательной части Оксантюк Денис Викторович.

В ходе встречи ребята узнали о наиболее распространённых причинах возникновения возгораний на природе и о том, какой непоправимый ущерб они наносят растениям и животным. Активистам провели инструктаж по пожарной безопасности, разъяснив основные правила поведения и порядок действий при возникновении пожара в лесу.

Первые также смогли узнать, в каких условиях пожарные несут свою службу, изучив специальную технику и спасательное оборудование. Особый интерес, как всегда, вызвала примерка боевой одежды огнеборцев.

Во встрече приняли участие 49 активистов в сопровождении своих наставников из семи первичных отделений Движения Первых муниципалитета: школы № 3; школы № 4 имени П. И. Климука; Щелковской гимназии № 6; лицея № 14 им. Ю. А. Гагарина; школы № 16; школы № 25 им. И. А. Копылова; школы № 28.

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