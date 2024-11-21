В Щелкове прошла торжественная церемония вручения паспортов

Юным жителям городского округа Щелково в торжественной обстановке вручили паспорта. С этим радостным событием молодых людей поздравил директор Многофункционального центра городского округа Щелково Илья Шумейко, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он пожелал ребятам успехов, реализации их возможностей и внимательного отношения к учебе, ведь это основа их будущего. В этот раз паспорта получили семь юных жителей Щелково: четыре мальчика и три девочки.

Традиция торжественного вручения паспортов берёт своё начало в 2019 году. Вместе с первым государственным документом юные граждане получили поздравительный адрес от Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил паспорт в торжественной обстановке, пожалуйста, сообщите об этом оператору при подаче документов в многофункциональный центр.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.