В Щелкове состоялась ежегодная августовская педагогическая конференция

В преддверии нового учебного года в городском округе Щелково прошла традиционная августовская педагогическая конференция, собравшая руководителей и сотрудников образовательных учреждений, представителей власти и экспертов в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Андрей Булгаков в своем выступлении отметил значимость встречи с педагогическим сообществом:

«Ежегодно в преддверии Дня знаний встречаемся с педагогами округа. Августовская конференция — это важный разговор о результатах, задачах и перспективах. Каждый год наша сфера образования показывает значимые достижения. Но это не повод останавливаться. Только вперед», — подчеркнул глава.

От имени Губернатора Московской области он вручил награды руководителям образовательных учреждений за высокий профессионализм, а также поблагодарил педагогов, воспитателей и директоров за преданность профессии и вклад в развитие системы образования.

В рамках конференции с докладами и выступлениями также выступили ректор «Корпоративного университета развития образования» Вячеслав Князев, председатель комитета по образованию администрации округа Елена Бушнева, депутат Московской областной думы Владимир Шапкин и председатель Совета депутатов округа Мария Тарасова.

Завершила программу конференции практическая часть — тренинг доктора психологии, эксперта по развитию эмоционального интеллекта Виктории Шиманской «Эмоциональный интеллект: мотивация и коммуникация в образовательной среде».

Участники конференции отметили, что подобные встречи позволяют не только подвести итоги и определить задачи, но и почувствовать себя частью единого профессионального сообщества. Для педагогов округа это возможность обсудить насущные вопросы, обменяться опытом и получить новые инструменты для работы в школах и детских садах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.