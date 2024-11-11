В Щелкове пройдет Всероссийский экологический диктант

27 ноября на территории экоцентра «Добрый пластик» в Щелкове состоится Всероссийский экологический диктант. Этот ежегодный проект стал важным вкладом в формирование экологической культуры и популяризацию знаний о природе среди всех слоев населения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участие в экодиктанте — это уникальная возможность протестировать свои знания о природе и экологии, а также узнать что-то новое.

В 2024 году в рамках диктанта особое внимание будет уделено вопросам, связанным с заповедными территориями Российской Федерации, Красной книгой России и экотуризмом.

Всех желающих приглашают стать частью этого важного мероприятия.

Диктант состоится 27 ноября с 16:00 до 17:00 часов в Щелковской юношеской библиотеке по адресу: г. Щелково, ул. Талсинская, д. 4А. Предварительная запись по тел.: 8 (496-56) 2-51-18.

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