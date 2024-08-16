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В Щелкове пройдет экологическая акция по обмену одеждой и другими вещами

18 августа с 12:00 до 14:00 в щелковском Детском клубе «Солнечный Кот», который находится в новом доме на набережной Ривер Хаус пройдет экологическая акция по обмену одеждой и другими вещами, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Во время свопа вы можете:

— принести вещи в хорошем состоянии из разрешённого списка,

— выбрать классные вещи для себя или своих детей,

— познакомиться с новыми интересными людьми и с командой «Среды Роста»,

— внести вклад в экологию, дав своим и чужим вещам вторую жизнь.

Не забудьте взять свой стакан или кружку для чая. Также возьмите несколько сумок или пакетов для вещей, которые вы захотите забрать со свопа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.