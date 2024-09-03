В Щелкове состоится акция раздельного сбора вторсырья

Первая осенняя акция экосообщества «Среда Роста» пройдет в Щелкове. Она состоится в молодежном центре «Навигатор» по адресу: улица Талсинская, 64. Начало акции в 12:00, окончание — в 14:00, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Приглашаются все желающие присоединиться к акции. Собирать вторсырье будут по списку «Собиратора». Его можно найти по ссылке: sobirator.ru/spisok. Стекло будут также принимать.

В этот раз организаторы не примут электротехнику, вещи для повторного использования и пенопласт. Если хотите стать волонтером проекта — заявку можно оставить по ссылке: http://vk.com/app5898182_-78752983#s=1690025.

«Среда Роста» — это сообщество активных жителей города Щелкова, нацеленных на создание в нашем городе культурной городской среды. Для них это, прежде всего, формирование общества, делающего осознанный выбор во всех сферах жизни.

Миссия сообщества — создание культурной городской среды и формирование общества, которое делает осознанный выбор во всех сферах жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.