В Щелкове состоится акция по раздельному сбору отходов

13 октября в городском округе Щелково состоится очередная акция по раздельному сбору отходов. Акция пройдет с 12:00 до 14:00 в помещении Молодежного центра «Навигатор» по адресу: г. Щелково, улица Талсинская, дом 64.

Организаторы акции призывают участников одеваться потеплее иприносить только чистое вторсырье — без остатков пищи и химии. Собранные отходы необходимо разделить по фракциям и упаковать их как можно компактнее.

Вторсырье принимают по списку Собиратора. С ним и правилами приема отходов можно ознакомиться по ссылке: sobirator.ru/spisok/.

Организаторы отметили, что чем больше будет волонтеров, тем спокойнее и легче пройдет акция. По этой причине всех желающих призывают присоединяться к команде «Среда Роста». Подробности доступны по ссылке: vk.com/app5898182_-78752983#s=1690025.

«Среда Роста» — это сообщество активных жителей города Щелково, нацеленное на создание культурной городской среды и формирование общества, которое делает осознанный выбор во всех сферах жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.