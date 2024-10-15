В Щелкове собрали 1,5 куб м стекла и 2,5 мешка крышечек в ходе экоакции

В Щелкове прошла акция по раздельному сбору отходов. Экосообщество «Среда Роста» с радостью приняло вторсырье от жителей округа. Они тепло приветствовали знакомых и с гордостью отмечали тех, кто пришел на акцию впервые. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За час было собрано огромное количество отходов: мягкий и твердый пластик, макулатуру, металл, тетрапак и множество других фракций общим объемом 18 куб. метров. Также удалось собрать 1,5 куб. метров стекла и 2,5 мешка крышечек для проекта «#Добрые_крышечки».

Всего акцию посетили около 180 человек. На приеме работали 25 волонтеров, среди которых было 3 студента и 3 школьника. Еще 2 человека присоединились к концу акции, чтобы помочь с погрузкой вторсырья в машину.

«Среда Роста» выражает благодарность экодвижению «Раздельный Сбор | Москва и МО» и «Собиратор», а также молодежному центру «Навигатор» за возможность проведения таких акций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.