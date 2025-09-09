В Щелкове работают 19 открытых стадионов

В городском округе Щелково активно реализуется губернаторская программа «Открытые стадионы», цель которой — сделать спортивные площадки доступными для всех. Данная программа предоставляет жителям возможность бесплатно заниматься спортом на школьных стадионах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чаще всего открытый стадион включает в себя футбольные и баскетбольные площадки, зоны воркаута, беговые дорожки и тренажеры под навесом. В этом году в городском округе появилось два новых открытых стадиона: у школ № 3 и 16.

«Мы создаем такие пространства не только для школьников, но и для старшего поколения. Взрослые могут приходить после уроков — с 16:00 до 22:00. Это отличная возможность организовать матч с друзьями, провести семейную тренировку или просто сделать зарядку», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

В общей сложности на сегодняшний день в Щелкове функционируют 19 открытых стадионов. Ближайший к дому можно найти на интерактивной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.