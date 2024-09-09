В Щелкове проверят целостность пломб на водомерах

С 20 по 24 сентября 2024 года в период с 9:00 до 16:00 в городском округе Щелково будут снимать контрольные показания приборов учета холодного водоснабжения и проверять целостность пломб в водопроводных колодцах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При обнаружении нарушения целостности пломбы (срыва) на водомерном узле будет применен расчет за несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10 (десятикратный объем потребления). Коэффициент применяется согласно пункту 81.11 постановления правительства РФ № 534 от 06.05.2011 г. до повторного опломбирования индивидуального прибора учета по заявлению абонента.

После проверки и выявления нарушений пломбу заменят, а расчет за воду будет производиться по показаниям прибора учета. Для этого абоненту необходимо будет подать заявление.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.