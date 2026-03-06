В Щелкове провели культурный вечер для семей участников СВО

Культурный вечер для жен и матерей участников специальной военной операции прошел в Щелкове в преддверии Международного женского дня. Гостей пригласили в историко-художественный музей и познакомили с выставкой иллюстраций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовало местное отделение партии «Единая Россия». Встреча состоялась в Щелковском историко-художественном музее, где до 28 марта работает выставка художницы-иллюстратора Ольги Ионайтис «Сказки для детей и их родителей». В экспозиции представлены иллюстрации к произведениям Ганса Христиана Андерсена, Самуила Маршака и норвежским народным сказкам. Работы, созданные за последние пять лет, объединены темой семейных ценностей, детства и волшебства.

С наступающим праздником гостей поздравили депутат Московской областной думы Владимир Шапкин и депутат совета депутатов городского округа Щелково Анна Андреева. Они поблагодарили женщин за поддержку близких, которые сегодня защищают страну.

В городском округе Щелково проживает более 1300 семей участников специальной военной операции. Для них предусмотрены бесплатное питание для школьников, компенсация оплаты ЖКУ, организация детского отдыха и реабилитации, а также региональная выплата 500 тыс. рублей взамен земельного участка.

«Мы всегда рядом с семьями наших бойцов, помогаем им в решении бытовых вопросов и поддерживаем добрыми встречами и событиями. Это небольшой знак благодарности женам и матерям защитников за их силу, терпение и поддержку», — подчеркнул Андрей Булгаков.

Глава округа отметил, что поддержка семей военнослужащих остается одним из приоритетов работы муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.