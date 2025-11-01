В Щелкове прошла выездная администрация

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков совместно с щелковским городским прокурором Денисом Зайцевым провел выездную администрацию на филиале предприятия «Газпром газобезопасность». От коллектива предприятия — жителей округа, поступило порядка 30 вопросов: все были взяты на контроль для последующего решения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юлия Свиридова обратилась с просьбой сделать эко-тропинки в лесополосе со стороны улицы Западная. До 5 ноября будет проведено обследование территории и принято решение о сроках. Также был поднят вопрос об установке новой детской площадки по адресу Комсомольская, 12/9. Ранее по предписанию предыдущая была демонтирована ввиду аварийности. По данной ситуации будут рассмотрены возможные варианты.

Ирина Кондрашова, жительница дома № 15/2 по улице Комарова, обратила внимание на состояние подъездов. Ремонт первого подъезда будет включен в программу на следующий год, второго — на 2027-й.

Гульфия Шибанова обратилась с вопросом по благоустройству двора на Пролетарском проспекте, д. 9/1. Работы по этому адресу запланированы масштабные, затронут сразу несколько домов: замена асфальта, установка нового освещения, устройство тротуаров и детской площадки.

Алексей Аверин поднял вопрос о состоянии дороги по улице Коллективная. Поскольку ранее она была не в собственности администрации, никто не задавался вопросом о переводе из грунтовой в асфальтовую. Глава округа пообещал исправить данную ситуацию. До 5 ноября будет выполнено выравнивание и отсыпка крошкой. К сентябрю 2026 года запланирована укладка щебня, а в 2027 — асфальтового покрытия.

Ульяна Голубцова предложила вернуть остановочный павильон на улицу Советская (остановка «Мосэнерго»). Ранее по предписанию он был демонтирован. Андрей Булгаков сообщил, что павильон будет установлен в следующем году.

«Благодарю каждого, кто нашел время на продуктивный диалог», — обратился к жителям глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.