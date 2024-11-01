В Щелкове прошла торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям

В преддверии Дня народного единства в Щелкове состоялась церемония вручения первых паспортов ребятам, достигшим 14-летнего возраста. Мероприятие прошло в МФЦ городского округа Щелково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С радостным событием молодых людей поздравили заместитель главы округа Дмитрий Толмачев и директор МФЦ Щелково Илья Шумейко. Они выразили надежду на то, что молодые люди смогут в полной мере раскрыть свои способности и таланты на благо страны. В этот раз паспорта получили 9 юных щелковцев: 5 мальчиков и 4 девочки.

Вместе с первым государственным документом юные граждане получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и обложку на паспорт.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.