сегодня в 13:03

В Щелкове прошла экоакция по сбору вторсырья

В Щелкове состоялась акция по сбору вторсырья, организованная экосообществом «Среда Роста», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экоактивистам и жителям удалось собрать: мягкий и твердый пластик — 20 кубометров; макулатура — 10 кубометров; металл — 300 кг; тетрапак — 200 кг; другие фракции — 10 кубометров; стекло — 2 кубометра; крышечки для проекта #Добрые_крышечки — 2 мешка.

На приеме вторсырья работало 29 волонтеров, еще 4 человека помогали с погрузкой на машины.

«Среда Роста» выражает благодарность за возможность проведения акций организациям «Раздельный Сбор Москва и область», «Собиратор» и молодежному центру «Навигатор» городского округа Щелково за предоставленную площадку.

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