Мероприятие прошло под девизом «Маленький пассажир — большая ответственность».

Инспекторы акцентировали внимание водителей на том, что дети являются самой уязвимой категорией участников дорожного движения. Они напомнили, что штатная система безопасности автомобиля не рассчитана на перевозку маленьких пассажиров. Также были озвучены основные требования к перевозке несовершеннолетних и даны рекомендации по выбору детских удерживающих устройств, исходя из физических данных ребенка.

Эти меры направлены на повышение осведомлённости водителей о правилах безопасной перевозки детей и, как следствие, на снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.