сегодня в 15:02

В Щелкове прошла акция «Диктант Победы». Всего в городском округе Щелково написали диктант более 10 тысяч человек — это в два раза больше, чем в 2023 году, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Участие в акции „Диктант Победы“ является частью общественной активности участников предварительного голосования в городском округе Щелково, подчеркивающей ценность сохранения и передачи исторической памяти о подвиге поколений великой войны. И я очень рад, что также могу присоединиться к таким важным событиям родного округа», ¬— отметил участник предварительного голосования Антон Малинин.

Также участники присоединятся к субботникам и центральным мероприятиям ко Дню Победы.

Напомним, в конце марта «Единая Россия» запустила прием документов для регистрации кандидатов предварительного голосования. Прием заявок на участие ведется на сайте PG.ER.RU. Процедура предварительного голосования проходит полностью в электронном формате. Его итоги «Единая Россия» подведет в конце мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.